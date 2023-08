Elisabetta Gregoraci in giuria a Miss Calabria: «Quando ho vinto avevo 17 anni»

di Redazione web

Elisabetta Gregoraci (42 anni) si trova in Calabria per festeggiare il compleanno della nonna Elisabetta che ha compiuto 102 anni. Ieri sera, dopo essere passata a trovare la mamma Melina al cimitero (la donna è scomparsa nel 2011 a causa di un tumore al seno), si è recata con papà Mario alle selezioni di Miss Calabria, dove lei ha fatto parte della giuria.

La showgirl ha condiviso sui social tutta l'esperienza.

Elisabetta Gregoraci in giuria

Elisabetta Gregoraci ha voluto condividere alcuni momenti della serata con i suoi follower e, mentre siedeva in giuria per Miss Calabria ha ricordato il momento in cui lei vinse il titolo.

«In bocca al lupo ragazze, io avevo 17 anni quando ho vinto questo titolo, che emozione!», ha scritto sui social, mentre la competizione andava avanti, tra le bellissime concorrenti e l'esibizione di Marco Masini.

Il look di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci era bellissima ieri, a Miss Calabria, con un abito lungo nero monospalla, lo spacco che partiva dalla coscia, decorato con piume e ricami.

La figura alta e slanciata della showgirl e il vestito super sexy hanno messo in mostra le gambe lunghissime e abbronzate di Elisabetta.

Ma a sorprendere ancora di più i fan è stato il suo sorriso e la sua felicità per essere tornata lì dove tutto è iniziato.

