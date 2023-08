Elisabetta Gregoraci al cimitero dalla mamma Melina. La foto toccante commuove il web

di Redazione Web

Non c'è momento che Elisabetta Gregoraci non si ricordi di rivolgere un pensiero alla sua mamma, scomparsa il 4 marzo 2010 a causa di un tumore al seno. La showgirl, proprio nelle ultime ore, ha rivolto un commovente ricordo a mamma Melina pubblicando nelle sue Instagram stories una sua foto mentre è al cimitero. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Elisabetta Gregoraci e la mamma Melina

«Mamma», con l'aggiunta di tre cuoricini rossi. Questo si legge dalla foto che Elisabetta Gregoraci ha pubblicato nelle sue Instagram stories.

La foto mostra la mano della showgirl mentre accarezza la foto di mamma Melina. In passato. Elisabetta Gregoraci ha più volte ricordato la mamma come «la persona più importante della mia vita, una donna meravigliosa. Penso a lei tante volte nella mia giornata, nella mia giornata di mamma e di donna. Mi ha fatto sempre capire quanto fosse importante la famiglia e la ringrazierò sempre per questo».

