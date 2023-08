Elisabetta Gregoraci, Pamela Camassa e Ronn Moss nella serata dedicata ai disabili

Una serata dedicata ai ragazzi disabili quella organizzata ieri a Grottaglie in provincia di Taranto per la cooperativa New Dreams “Oltreamici”. Ospiti della serata Ronn Moss, Pamela Camassa ed Elisabetta Gregoraci.

Un’iniziativa, ha sottolineato Elisabetta Gregoraci, la cui estate è stata ricca di impegni e soddisfazioni professionali, alla quale non ha voluto far mancare il suo contributo: “Da sempre mi impegno nel sociale per temi che a me sono cari”. Il party presso la Cooperativa “Oltreamici”, organizzato dall’imprenditore Alessandro Saracino, è stata l’occasione della presentazione di una linea di vini e prodotti di eccellenza pugliese a firma e logo “alesaracino”.

