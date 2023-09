Elisabetta Gregoraci eclissata dal "suo" ragazzo: «È molto più bello di te»

di Redazione web

Elisabetta Gregoraci deve ormai fare i conti con il fatto che il "suo" uomo sia più bello di lei. A dirlo sono centinaia di fan della showgirl che oggi hanno commentato la foto pubblicata insieme al figlio sostenendo che una nuova star sta per nascere in famiglia.

Nathan Falco Briatore, infatti, oggi ha 13 anni, è ormai un ragazzo e crescere ogni giorno di più.

Elisabetta Gregoraci e il figlio

Con la foto in compagnia del figlio, Elisabetta Gregoraci ha conquistato i fan. La showgirl, infatti, ha convinto tutti del fatto che il ragazzino la stia superando in altezza e in bellezza nonostante sia ancora all'inizio della sua fase adolescenziale.

Nathan Falco Briatore

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Settembre 2023, 11:52

