Elisabetta Gregoraci, emozione per il ricordo della mamma morta: «Questa sera parlavo di te..»

Elisabetta Gregoraci nostalgica ha dimostrato ancora una volta la mancanza che prova nei confronti della mamma. La mamma della showgirl è scomparsa il 4 marzo 2010 a causa di un tumore al seno. Già nelle scorse settimane, la conduttrice aveva pubblicato una foto in cui accarezzava l'immagine della mamma Melina, al cimitero.

Questa volta è tornata a parlare della mamma sui social con una dolce dedica.

La dedica alla mamma

«Ciao mamma questa sera parlavo di te a cena, della donna straordinaria che sei stata. Ti dedico questa foto che a me piace molto. Manchi», ha scritto in una Instagram stories mentre inquadra il mare di sera con la luna in mostra.

Il traguardo raggiunto

Nella mattinata, invece, un momento di felicità per l'influencer che ha raggiunto 2milioni di follower sui social e ha ringraziato i fan così: «Un traguardo importante ed emozionante! Sarò sempre all'altezza delle vostre aspettative».

