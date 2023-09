Elisabetta Gregoraci, il video con il figlio Nathan Falco diventa virale: il mistero dei segni sul collo e lo spintone liberatorio

di Redazione web

Elisabetta Gregoraci ha un rapporto molto speciale con il figlio Nathan Falco, avuto dall'amore con Flavio Briatore. I due vanno spesso agli eventi insieme, in ristoranti a pranzo o cena solo loro due e condividono momenti molto divertenti che poi caricano sui social. Eli vuole essere una mamma molto presente per Nathan Falco e provare con lui ogni tipo di esperienza, anche se si tratta di alcuni balletti che vanno virali su TikTok, come nell'ultimo video condiviso.

I fan, tuttavia, hanno notato un dettaglio interessante. Andiamo a capire meglio di cosa si tratta.

Elisabetta Gregoraci eclissata dal "suo" ragazzo: «È molto più bello di te»

Elisabetta Gregoraci al matrimonio in nero con il fidanzato Giulio Fratini. Scivolone con l'abito scuro? Ecco quando è concesso

Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco, un legame molto forte

Elisabetta Gregoraci segue molto attentamente il figlio Nathan Falco durante i suoi anni di crescita e nel suo percorso scolastico. Mamma Eli si diverte molto a seguire i trend dei ragazzi dell'età di Nathan, insieme a lui, come nell'ultimo video su TikTok pubblicato dove lei e il figlio si cimentano in un balletto con sottofondo una canzone di Paky, un rapper molto in voga tra gli adolescenti.

Ai fan, tuttavia, non è sfuggito un dettaglio che hanno notato sul collo del ragazzo: «Ma quei segni sotto al collo li ho notato solo io?», scrivono i follower.

Un utente risponde che potrebbero essere succhiotti, ma il ragazzo ha solo 13 anni.

«A che età dovrebbe averli? a 90 anni?» è la risposta dell'utente che chiude la conversazione, invitando tutti a pensare a se stessi, senza giudicare o criticare un ragazzo che sta coltivando un bel rapporto con la mamma.

Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco hanno un legame molto forte basato sulla fiducia e sul divertimento, come si vede a fine video su TikTok dove la mamma spintona scherzosamente il figlio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Settembre 2023, 15:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA