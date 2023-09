Alba Parietti, la dolce dedica al compagno Fabio Adami: «Ecco cosa ho imparato grazie a te...»

di Redazione web

Alba Parietti è follemente innamorata del suo Fabio Adami. La showgirl dimostra il suo amore al suo compagno quotidianamente tramite dediche pubbliche e tanto affetto. Questa volta, però, ha voluto condividiere con i suoi fan cosa ha imparato grazie al suo amato.

Su Instagram, infatti, Alba Parietti si è aperta con i follower spiegando come l'amore dell'«uomo meraviglioso» che le sta di fianco le abbia cambiato la vita. Vediamo insieme cosa ha detto.

Alba Parietti su femminicidi e stupri: «Cultura maschilista misogina». Un hater: «Trent’anni fa». Lei si infuria e risponde così

Alba Parietti contro gli hater: «Dopo i 40 anni pensano che la donna sia merce scaduta...»

Alba Parietti e la dedica al compagno

La showgirl ha pubblicato nelle sue Instagram stories un selfie e in allegato anche un post con una dolcissima dedica: «Sono così soddisfatta di me me stessa per aver imparato (grazie a un uomo veramente meraviglioso) a godermi appieno la mia vita e la felicità, ignorando i nemici e a guardarli con distaccato disprezzo o meglio compatimento, perché alla fine ne leggi solo l’insoddisfazione e la sofferenza e ti fanno pena davvero.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Settembre 2023, 20:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA