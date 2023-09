Alba Parietti, il messaggio social insospettisce: «Non amo le strategie, l’amore non è un gioco». Poi il segreto di bellezza

di Redazione web

Alba Parietti ha condiviso un lungo flusso di coscienza che per i fan sembra il preludio di una crisi d'amore con Fabio Adami. In realtà, altro non sembra che uno sfogo relativo all'individualità e all'amore e all'amarsi.

La showgirl ha parlato di un allontamaneto utile, niente di più che per, presumibilmente, lavoro. Ma è proprio così? Scopriamolo insieme.

Per alcuni fan, il post sui social appena caricato dalla showgirl potrebbe celare un preludio di crisi di coppia con il suo amato Fabio Adami. La showgirl, infatti, ha scritto sui social: «Non sono mai stata cosi serena prima d’ora. Adoro anche le piccole piacevoli assenze, sono parte dell’arte del desiderio e creano attese, generano felicità. Non amo le strategie, perché l’amore non ha bisogno di gioco ma solo di allegria e complicità totale, mi piace che ognuno possa mantenere abitudini, passioni che sia lettura, cinema, sport, che magari poi trasmetti all’altro, rapporti e spazi con parenti e amici anche individuali oltre che condivisi perché solo così si creano rapporti davvero profondi e rispettosi».

Il messaggio condiviso sui social, Alba Parietti ha creato qualche dubbio: una distanza che rafforza l'amore o si tratta di un allontamento dovuto a una crisi?

«Non ho mai sopportato l’invadenza di chi non sa capirlo (il bisogno di individualismo nei rapporti interpersonali) da solo segno di grande insicurezza oltre a poca stima di sé.

I rapporti d’amore veri sono solidi, fatti di fiducia e rispetto, dei sentimenti altrui, quelli che sai che contano davvero - ha continuato la showgirl -. Io condivido il mio amico Santo Versace quando dice, che in amore e aggiungo in amicizia, non si tradìsce sopratutto per rispetto verso se stessi prima ancora per l’altro. E questo significa aver raggiunto l’amore per se stessi per le proprie scelte con grande maturità. Ed è il segreto della felicità».

Il segreto di bellezza

Alba Parietti, poi, nelle sue Instagram stories ha mostrato alcuni trattamenti di bellezza che sta svolgendo in vista di alcuni eventi di questa sera: «Vediamo oggi cosa fare: radiofrequenza gambe, addome, braccia, vasoterapia. Trattamenti non invasivi, ma per mantenere quello che uno ha.

