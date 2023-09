Alba Parietti al concerto di Claudio Baglioni: «Più di tre ore, sono sconvolta». Ecco cos'è successo

di Redazione web

Alba Parietti si è emozionata al concerto di Claudio Baglioni. Insieme al suo fidanzato, Fabio Adami, infatti, la showgirl si è diretta al Foro Italico per uno spettacolo che ha definito «sconvolgente».

Il concerto del cantautore ha riscosso un successo enorme. Il suo tour 'A tutto cuore' ha convinto anche i tanti appassionati della musica italiana, tra cui appunto la showgirl. Scopriamo insieme cosa ha detto in merito.

I complimenti a Claudio Baglioni

«Il nostro concerto. Claudio ha sconvolto, superando di gran lunga qualsiasi aspettativa - ha scritto Alba Parietti in un post social -. Un concerto che in realtà è un grandissimo monumentale quadro spettacolare curato in ogni dettaglio come in un’opera lirica o un musical ai massimi livelli mondiali. 80 e più sul palco, tra ballerini, performer, coriste più orchestra, impianto scenico, coreografie e costumi da grande spettacolo senza risparmiare giochi di luci e quadri meravigliosi dipinti sulla scena per noi».

«Devo dirlo con franchezza uno spettacolo sconvolgente dalla bellezza, dal numero di cambi, dalla genialità delle modernissime coreografie - ha continuato la showgirl -.

