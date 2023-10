Vincono una casa da 4,2 milioni alla lotteria, marito e moglie furiosi: «È un incubo»

di Redazione web

Hanno vinto alla lotteria una casa da sogno, dal valore di 4,2 milioni di dollari, eppure quella che alla maggior parte delle persone potrebbe sembrare una fortuna senza condizioni, per una coppia australiana si è trasfromata in un incubo.

La villa da 4,2 milioni

Kevin Griffin e sua moglie Andrea hanno vinto la lussuosa villa dal valore di 4,2 milioni di dollari partecipando a una lotteria per abbonamenti chiamata LMCT+, gestita da Adrian "Lambo Guy" Portelli. La casa che si trova a Gisborne, 54 km a nord-ovest di Melbourne, era anche stata protagonista di un reality, "The Block", ed era stata acquistata da Portelli proprio in quella occasione. Ma da dove nasce il disappunto della famiglia Griffin, che ha definito la vincita «un incubo»?

La casa da incubo

Tutto sarebbe cominciato ben prima di trasferirsi nella casa, quando marito e moglie hanno visionato i filmati delle telecamere a circuito chiuso lasciate in casa dalla produzione del reality e hanno visto l'investitore immobiliare portare via numerosi oggetti di lusso dalal location, per un valore stimato di 100mila dollari. Tra questi un tosaerba, un tapis roulant, vino, elettrodomestici e un affuumicatore per barbecue. Lo stuccatore Kevin Griffin e sua moglie Andrea affermano di credere di avere diritto a tutto ciò che si vede nei video promozionali della lotteria per la casa, e hanno realizzato anche un sito internet intitolato "Il nostro incubo LMCT" che - minacciano - andrà online se il signor Portelli non pagherà per quello che ha portato via.

La famiglia ingrata

Dal canto suo, Portelli insiste che gli extra di lusso sono stati usati solo per la messa in scena dei video promozionali e non facevano parte del giveaway secondo i termini e le condizioni della lotteria.

La lotteria

La coppia aveva pagato un abbonamento di $ 20 al mese con l'azienda LMCT+ di Portelli per oltre un anno prima di vincere la casa tramite un omaggio. LMCT+, fondato da Portelli nel 2018, vende abbonamenti che costano fino a 100 dollari al mese. Gli abbonati partecipano a concorsi esclusivi, con premi tra cui case, biciclette, automobili e barche, e ricevono anche offerte da aziende automobilistiche.

