Lotteria, vince il jackpot da 1 milione di sterline ma nasconde tutto al marito (ora ex) e deve riconsegnare tutto A rate annuali, per oltre 20 anni, la donna dal 1998 ad oggi ha dovuto risarcire il marito per la bugia che le è costata un'accusa di frode







di Redazione web Denise Rossi ha vinto 1,3 milioni di sterline (circa 1,2 milioni di euro) alla lotteria nel dicembre 1996 e l'ha tenuto nascosto a suo marito. Meno di due settimane dopo aver vinto, ha presentato bruscamente al coniuge, Thomas Rossi, i documenti per il divorzio, mentre era al lavoro. Ci sono voluti due anni perché Thomas capisse cosa fosse successo: l'uomo ha fatto causa alla moglie e ha vinto. Denise, dalla California, è stata costretta al pagamento annuale dell'equivalente in euro di oltre 60mila. Ma il risultato sarebbe potuto essere molto diverso se Denise avesse rivelato tutto nel 1996. Ecco cosa è successo. Vince 13 milioni di euro alla lotteria ma perde (quasi) tutto e torna a lavorare come vetraio: «Ecco cosa non rifarei» Vincono 32,5 milioni alla lotteria, ma l'amore nella coppia finisce: «Ora siamo più felici di prima» Accusata di frode dopo la vittoria «La sua mancata divulgazione è stata una frode - ha ammesso l'avvocato di Denise Connolly Oyler -. Denise ha ammesso di aver tenuto nascosta la vincita, ma ha detto che era dovuto alla sua ignoranza della legge. Dopo 25 anni di matrimonio, 11 giorni dopo aver vinto alla lotteria statunitense, aveva pensato di potersi finalmente liberare del marito con il quale era separata da quattro anni. L'uomo, però, a distanza di anni,ha ricevuto una lettera da una società che pagava transizioni forfettarie per le vincite alla lotteria, scoprendo così la fortuna dell'ex moglie. L'ex marito ha ottenuto un'ingiunzione pochi giorni dopo aver scoperto la lettera incriminante e ha portato Denise in tribunale, dove un giudice ha stabilito che aveva violato le leggi sulla divulgazione di beni e fondi e ha agito con frode o dolo. Denise è stata condannata a pagare il suo ex marito 20 rate annuali di oltre 60mila euro, pari al valore della sua intera vincita. L'avvocato di Denise, Connolly Oyler, ha detto che potrebbe essere stata in grado di trattenere le vincite se fosse stata onesta al riguardo. Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Agosto 2023, 15:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA