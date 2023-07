Scommette sull'ippica e vince 725mila euro: «Ha indovinato l'arrivo dei primi cinque cavalli»

di Redazione Web

8-6-14-10-15, il fortunato vincitore non dimenticherà mai questa serie di numeri. Le corse dei cavalli, ormai, non appassionano più come un tempo il grande pubblico. Ma lo zoccolo duro di tifosi e scommettitori continua a seguire il circuito nazionale e internazionale, sperando in qualche vincita importante. Proprio come quella messa a segno in Francia, in provincia di Rennes, dove la dea bendata a baciato un vincitore misterioso che è riuscito a portarsi a casa ben 725.460 euro.

Vince ai cavalli con una super serie

L'uomo (o la donna) è riuscito ad azzeccare una super serie: l'esatto arrivo al traguardo dei primi cinque cavalli che si sono sfidati al Gran Prix de L'Opéra di Enghien.

Secondo quanto riferiscono i media francesi, si tratterebbe della vincita più grande effettuata nel circuito dei cavalli da inizio anno e, per il momento, il protagonista non si è ancora palesato. Starà aspettando che il tabaccaio smetta di far festa per non attirare troppe attenzioni?

