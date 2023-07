MillionDay, vincita record a Roma: gioca 5 euro e vince un milione

di Redazione Web

La dea bendata ha scelto Roma. Un fortunato giocatore del MillionDay si è aggiudicato il premio da un milione di euro: la vincita massima che si possa ottenere in questo gioco. Si tratta del 260esimo vincitore in Italia che entra nella categoria dei milionari, grazie alla giocata effettuata nella storica tabaccheria di via Corinto 70, in zona San Paolo.

Vincono 32,5 milioni alla lotteria, ma l'amore nella coppia finisce: «Ora siamo più felici di prima»

Vince 14 volte alla lotteria con un metodo matematico: «Ho guadagnato 30 milioni»

Gioca 5 euro e vince un milione

A riportare la notizia è la stessa tabaccheria Meghini, che sul suo profilo Facebook ha annunciato la vincita grazie all'estrazione di ieri alle ore 13. «È stata una bellissima soddisfazione - spiega Salvatore, titolare della tabaccheria e ricevitoria, a RomaToday -.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Luglio 2023, 20:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA