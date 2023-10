Donato con Mollica o senza, è boom a Milano: ora anche Deliveroo

di Redazione web

Anche Milano accoglie Donato - con Mollica o senza, il salumiere partenopeo più famoso di TikTok, che finalmente ha aperto anche a Milano, in piazza Diaz 1, a due passi dal Duomo, dove offre alla sua clientela i famosi panini farciti con la ormai famosa domanda “Con mollica o senza?”, oltre ad una selezione di prodotti tipici campani. Ed è stato subito boom: traffico in tilt lo scorso weekend per l'inaugurazione con buffet gratuito. Ma anche nei giorni successivi lunghissime code per accaparrarsi il panino di Donato.

Deliveroo, piattaforma leader dell’online food delivery, già partner esclusivo della salumeria più social d'Italia, seguirà l’attività di Donato - con Mollica o Senza, anche nel capoluogo lombardo.

La nuova apertura a Milano della star TikTok

Il noto salumiere napoletano infatti - che con i suoi quasi 4 milioni di follower su Tik Tok, le golose farciture e l’ormai celebre tormentone è diventato una star dei social e non solo - ha esteso la sua una partnership esclusiva su Deliveroo, dopo Napoli, anche allo store di Milano.

Attraverso la App sarà possibile ordinare i prodotti della salumeria, i panini già farciti, e sarà anche possibile comporre il proprio panino preferito, scegliendo gli ingredienti e, naturalmente, la tipologia di pane, con mollica o senza. ​ Grazie a Deliveroo cresce dunque la possibilità di far apprezzare, anche nel capoluogo lombardo, ad un numero sempre maggiore di clienti i panini made in Donato.

