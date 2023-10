Biglietto aereo low-cost, perché non esistono "trucchi" per comprare un volo al prezzo più basso Uno studio pubblicato su “The Quarterly Journal of Economics” rivela che i trucchi usati dai consumatori per risparmiare sui voli, in realtà, non esistono







di Redazione web Non c'è nessun trucco digitale che funzioni contro l'algoritmo che determina il prezzo dei biglietti aerei. A smontare le tante teorie che circolano sul web, per pagare meno i voli, ci pensa un nuovo studio pubblicato su “The Quarterly Journal of Economics” condotto dall'esperta di marketing, Olivia Natan, scrive l'Agi. Bari, incidente sfiorato in aeroporto: aereo atterra mentre un Boeing è in decollo. Paura sulla pista 7 Vueling, l'Antitrust apre un'istruttoria: tariffe sul bagaglio a mano poco chiare. «Profilazione dei clienti attraverso pc e smartphone» Strategia complessa La ricercatrice ha preso in esame la struttura e i processi che sono alla base della formazione del prezzo dei ticket di una delle più importanti compagnie aeree degli Stati Uniti, scoprendo che il sistema è in contrasto sia con le considerazioni degli economisti, sia con le credenze dei consumatori, smontando, di fatto, la presunta fondatezza empirica di buona parte di quelli che sono considerati trucchi per pagare meno un biglietto aereo. Analisi del metodo Secondo Olivia Natan, il viaggiatore tipo tende a compiere scelte che bilanciano comodità e prezzo, cioè a puntare su voli con orari scomodi, pensando che siano più economici. «All’inizio non sapevamo come razionalizzare le cose che vedevamo. Un fattore sorprendente emerso nell'analisi è che le compagnie aeree non incorporano i prezzi dei competitors nei loro sistemi di fissazione automatizzata dei prezzi. «In genere, se una compagnia aerea riducesse i prezzi, ci si aspetterebbe che anche altre aziende facessero lo stesso. Ma invece tendenzialmente non lo fanno», sottolinea la ricercatrice. Non ci sono trucchi Nonostante ciò che appare quando si cercano voli, le compagnie aeree hanno un numero fisso e piccolo di prezzi che assegnano ai biglietti su ciascun volo. Potrebbero vendere i primi 30 biglietti Economy al prezzo più basso, poi i successivi 30 biglietti ad un prezzo molto più alto, insomma, queste caratteristiche del sistema tariffario rendono inutili i vari trucchi, come acquistare il biglietto aereo di martedì o usare una VPN. «Quello che posso dire è che i prezzi aumentano in modo significativo 21, 14 e 7 giorni prima del volo, per cui compra il biglietto prima di allora». Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Ottobre 2023, 11:27

