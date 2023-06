Meteo, allarme caldo: oggi bollino arancione per le prime tre città. Ma il peggio arriva domani: afa e 40 gradi

di Redazione web

L'estate è arrivata in via ufficiale, e dopo due mesi con temperature inferiori alla media stagionale, è già allerta per le ondate di calore e l'afa. Fino a venerdì sono infatti previste temperature oltre i 40 gradi e tanta umidità che potrà rendere il caldo insopportabile.

In conseguenza dell'arrivo del caldo in 13 città - Ancona, Bologna, Bolzano Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Verona - arrivano giovedì i bollini arancioni che indicano il rischio caldo per la salute della fascia più fragile della popolazione. A prevederlo è il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute, da cui emerge che i primi bollini arancioni compariranno già oggi per Bolzano, Campobasso e Perugia, mentre il 22 giugno lieviteranno.

Le temperature più alte

I valori più alti si registreranno ad Oristano con 40°C; a Carbonia con 37; a Bolzano e Siracusa con 35; a Ferrara, Foggia, Forlì, Nuoro, Rovigo, Sassari e Taranto con 34. Ed è rischio per la salute della popolazione più fragile in 13 città contrassegnate con il bollino arancione. Al di sopra di questo livello, secondo il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute, c'è solo il bollino rosso (massimo livello di rischio per tutta la popolazione), al di sotto ci sono invece il bollino giallo (pre- allerta per condizioni meteorologiche che possono prevedere un'ondata di calore) e quello verde, che indica l'assenza di rischio per tutta la popolazione.

I consigli

Per difendersi dal caldo il portale del ministero fornisce anche alcuni suggerimenti, evitarel'esposizione al caldo e al sole diretto nelle ore più calde della giornata e non recarsi nelle zone particolarmente trafficate, non praticare l'attività fisica intensa all'aria aperta durante gli orari più caldi della giornata.

