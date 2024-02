«La Luna si sta rimpicciolendo: raggrinzisce come l'uva»: i timori della Nasa e degli astronauti che si preparano all'allunaggio

«Quando il saggio indica la Luna, lo stolto guarda il dito». Ma se il corpo celeste dovesse scomparire, cosa guarderà lo stolto? La Nasa ha dichiarato che le dimensioni della Luna stanno diminuendo sempre di più: «Si è ridotta di circa 50 metri di circonferenza».



Un problema grosso per l'agenzia aerospaziale che sta lavorando al ritorno dell’uomo sulla Luna, acquisendo nuovi dati sulle caratteristiche dei siti dove sbarcheranno gli astronauti di Artemis III nell’ambito della missione Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) gestita dal Goddard for the Science Mission Directorate dell’Agenzia spaziale americana.

La Luna è sempre più piccola

Secondo gli studi Nasa, la Luna si sta restringendo per effetto del progressivo raffreddamento del suo interno nelle ultime centinaia di milioni di anni e ciò comporta una notevole deformazione della sua superficie, con formazione di faglie spesso associate ad attività sismica.