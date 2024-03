Coperni e la Nasa lanciano una borsa fatta al 99% di aria e all'1% di vetro: la «Air Swipe» è la più leggera al mondo

di Redazione web

La moda è fatta anche (o soprattutto) di tendenze e di hype. Tra borse storiche e nuove chicche fashion definite da forme e dettagli inediti, arriva la Air Swipe bag di Coperni. Appena uscita dalla Parigi Fashion Week - e teaser perfetto per la sfilata del brand - è già la nuova ossessione fashion da temere. Apparentemente poco pratica, la nuova Swipe Bag composta dal 99% di aria è un pezzo sui generis, che collega moda, arte e ingegneria aerospaziale, in chiave surrealista.

Com'è fatta la borsa

Realizzata in aerogel nanomateriale in silice, tecnologia spaziale creata dalla Nasa per catturale polvere di stelle, la borsa ricoperta d'aria è lo scrigno fashion protagonista della passerella Autunno Inverno 2024 2025 di Coperni. Sviluppata dal professor Ioannis Michaloudis e caratterizzata dall'iconica forma ovale, colpisce la community social per un dettaglio molto specifico: il suo peso è di 33 grammi di pura leggerezza.



Se due anni fa, inoltre, la borsa di punta della collezione Coperni era realizzata interamente in vetro con lo scopo di svelare il contenuto, la nuova Air Swipe bag più che il contenuto vuole raccontare un nuovo capitolo della moda in cui la funzionalità viene messa in secondo piano dall'hype social. È bastato infatti uno spoiler poco prima del fashion show postato sul profilo IG del brand per diventare un caso fashion piuttosto popolare (e discutibile) fra i #perte di TikTok.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Marzo 2024, 19:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA