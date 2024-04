Biglietti del treno gratis: dall'Ue il bando per i giovani. Come funziona e chi può farne richiesta

di redazione web

A partire da quest'estate, migliaia di giovani torneranno a viaggiare gratuitamente in treno per l'Europa grazie al programma DiscoverEU. La Commissione ha pubblicato martedì 16 aprile l'invito a presentare candidature, che si chiuderà il prossimo 30 aprile alle ore 12:00.

In palio 35.500 biglietti ferroviari. Ma chi può farne richiesta e quali sono i requisiti per poter ricevere un biglietto ferroviario gratuito per viaggiare in Europa per 30 giorni tra il 1° luglio 2024 e il 30 settembre 2025.

Come partecipare al bando

Iliana Ivanova, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: «DiscoverEU è una fantastica occasione per i giovani che vogliono esplorare l'Europa, scoprire luoghi e incontrare persone nuove.

Per candidarsi, i giovani nati tra il 1º luglio 2005 e il 30 giugno 2006 devono rispondere a un quiz di sei domande sul Portale europeo per i giovani. La Commissione classificherà i candidati sulla base delle loro risposte e offrirà biglietti ferroviari in base alla graduatoria, entro i limiti dei biglietti disponibili. I candidati selezionati riceveranno un biglietto gratuito per viaggiare in treno in Europa tra il 1º luglio 2024 e il 30 settembre 2025 per un periodo massimo di 30 giorni.

