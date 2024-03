Una pietra come animale domestico: i Millennial adottano una pet rock contro burnout e solitudine

di Redazione Web

C'è chi sostiene che i giovani d'oggi non siano in grado di sostenere i ritmi lavorativi e di vita, che sono stati coccolati troppo durante l'infanzia e l'adolescenza e che finiscono per abbracciare qualsiasi scusa ed etichetta per giustificare la propria "debolezza". Quale che sia la verità, è forse giusto che in passato fosse normale fare continuamente sacrifici e lavorare tanto per avere una vita soddisfacente? O si tratta piuttosto di una presa di coscienza di un problema preesistente?

Il dato di fatto rimane ciò che sempre più persone sperimentano, vale a dire la solitudine, il burnout e lo stress percepiti da un'intera generazione che tenta, a modo suo, di andare avanti. Un trend, in particolare, si è diffuso tra i millennial nella Corea del Sud, una compagnia a basso costo e senza bisogno di continue cure: le "pet rock", delle pietre considerate come animali domestici.

Il trend delle "pet rock": da dove viene e in cosa consiste

Secondo quanto riportato dal Business Insider, le "pet rock" si sono diffuse sempre di più tra gli adulti della Corea del Sud come metodo per mitigare la solitudine e il burnout dilaganti nella società.

Il Journal's Jiyoung Sohn ha analizzato il revival di questo trend tra i millennial: Koo Ah-young, di 33 anni, ha dichiarato di aver "adottato" una pietra domestica perché non aveva nessuno con cui parlare del burnout affrontato dopo aver iniziato un nuovo lavoro a Seoul. Un cane o un gatto avrebbero comportato troppe responsabilità e discutere i suoi problemi con la famiglia o gli amici avrebbe causato preoccupazioni.

Koo Ah-young ha deciso, dunque, di prendere con sé una pet rock e portarla in giro, in tasca, durante la giornata: «Sapere che questa pietra ha subito tanto nel corso della sua esistenza e che tutto ciò l'ha resa ciò che è mi ha dato un senso di serenità». La diffusione di questi particolari "animali domestici" è aumentata notevolmente dopo la pandemia.

Sono sempre più frequenti video di persone che decorano o mostrano le proprie pet rock su TikTok e il motivo dell'impennata è probabilmente dovuto all'aumento di persone che vivono da sole. Secondo il Ministero degli Interni della Corea del Sud, nel dicembre 2023 il numero di nuclei familiari composti da una sola persona è salito da 9.72 milioni a 9.93 milioni nel corso di un anno.

Inoltre, secondo una ricerca del Ministero dell'Uguaglianza di Genere e della Famiglia dell'aprile 2023 il 3.1% dei coreani tra i 19 e i 39 anni sono «giovani reclusi e soli». I motivi sono diversi: difficoltà finanziarie, problemi di salute mentale e fisica e preoccupazioni derivanti dalla famiglia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Marzo 2024, 15:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA