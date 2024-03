«Mio marito ha speso 9mila euro in scarpe e lingerie per una modella, ma lei non esiste: è un bot con cui faceva sexting»

Oltre 7.700 sterline, circa 9mila euro, in regali per una modella bellissima trovata sui social, ma che in realtà non esiste. A cascarci un uomo di 39 anni, che ha riempito di regali una presunta modella di nome Sofia Lopez, ma che era troppo bella per essere vera: le sue foto patinate erano infatti frutto dell'intelligenza artificiale. Una specie di "Her", il celebre film con Joaquin Phoenix in cui il protagonista si innamora della voce (interpretata da Scarlett Johansson) dell'assistente del suo smartphone, ma con un sottofondo di truffa. Solo che in questo caso il truffato era pienamente consapevole.