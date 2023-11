«Usare sex toys può predisporre al diabete»: lo studio svela l'effetto collaterale

di Redazione Web

I sex toys possono causare il diabete. Il team di ricercatori della Duke University e dell'Appalachian State University ha messo in guardia dai possibili pericoli dei giocattoli sessuali, dopo aver scoperto che contengono micro particelle di plastica che, oltre ad essere dannose per l'ambiente, possono influenzare i livelli ormonali e predisporre a disturbi metabolici come il diabete.

Lo studio

Secondo lo studio, queste particelle, possono anche interrompere le risposte immunitarie e danneggiare il sistema nervoso, nonché i sistemi riproduttivo e di sviluppo.

La polemica

In un articolo sulla rivista Risk Analysis, la dottoressa Sipe e il suo team hanno sottolineato come il problema sia nato dai consumatori. Le particelle plastiche, potenzialmente nocive, su questi giocattoli, sono nettamente superiori a quelle presenti nei giochi dei bambini, e ci si è chiesto perché non vi sia una tutela in tal senso, anche per persone adulte. Oltre al tema del rischio della salute, si è posto l'accento anche sul problema ambientale, legato alla loro produzione e al potenziale inquinamento.

