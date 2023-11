«Faccio sesso con la mia matrigna per punire mio papà», il 18enne: così impara a tradirla

di Redazione Web

Ha una relazione clandestina con la sua matrigna per dare una lezione a suo padre. Un ragazzo di 18 anni ha confessato su Reddit di fare regolarmente sesso con la moglie di suo papà, dopo aver intuito che il papà tradisce regolarmente la donna. Il papapà del 18enne, infatti, svolge un lavoro per il quale è costretto a viaggiare molto e a stare diversi giorni lontano da casa, e proprio in quelle situazioni si consumano i rapporti tra lui e la matrigna.

Gli incontri

«Mio padre viaggia molto per lavoro ed è fuori dal Paese per oltre 250 giorni all'anno. Ciò ha lasciato molto tempo a me e alla mia matrigna per avvicinarci. Lei aveva 35 anni quando è iniziato il nostro rapporto, io 18 e mio padre 50», spiega.

«So che mio padre nel corso dei suoi viaggi tradisce la sua compagna, il loro matrimonio sembra reggersi solo per motivi finanziari, così ho deciso di dargli una lezione». Il 18enne spiega di amare il padre, pur ammettendo di non aver mai avuto un rapporto molto stretto con lui, proprio per le continue assenze.

Il web diviso

Racconta poi di essere sempre stato provocato dalla donna: «Ha sempre indossato abiti molto succinti in casa, è molto attraente, ma non avrei mai pensato di poterci fare sesso.

Il web si è diviso su questa storia, tra chi dubita della morale del ragazzo e lo accusa di essere sleale nei confronti del padre e chi ironicamente ne loda la virilità.

