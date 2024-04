Miss AI, arriva il primo concorso di bellezza per modelle generate con l'intelligenza artificiale: «Premio da 5mila dollari»

di Morgana Sgariglia

Il 10 maggio sarà incoronata la prima Miss Ai. Il nuovo concorso di bellezza, organizzato dai World AI Creator Awards (Waica), per modelle generate digitalmente offre un premio in denaro di 5mila dollari per i creatori della finta ragazza più sexy. In palio c'è anche l'accesso al programma di tutoraggio di Imagine Education di 3mila dollari e il supporto nelle relazioni pubbliche del valore di oltre 5mila dollari. Previsti anche secondo e terzo premio in una cerimonia di premiazione online che si terrà più avanti nel mese di maggio.

I criteri di valutazione della giuria

La sola regola è che le modelle concorrenti devono essere 100% generate dall'intelligenza artificiale.

