Ingegnere usa ChatGpt per cercare l'amore su Tinder: «Dopo 5.000 match ho trovato mia moglie»

Trovare l'amore è il desiderio di molti, ma non è certo impresa semplice per tutti. Nella ricerca ognuno sfodera le proprie armi migliori, e non deve quindi stupire che nel caso di un giovane ingegnere informatico a giocare nel ruolo di Cupido sia stato proprio un ritrovato tecnologico. Per l'esattezza, l'intelligenza artificiale.

L'amore con ChatGPT

Alexander Zhadan, un giovane ingegnere informatico di Mosca, ha utilizzato ChatGPT per navigare l'app di appuntamenti Tinder e trovare l'amore della sua vita tra migliaia di profili. Questa storia inizia nel 2022, quando Zhadan ha programmato il bot per selezionare le eventuali partner basandosi su specifiche preferenze estetiche e comportamentali. L'intelligenza artificiale non solo sceglieva i profili, ma gestiva anche le conversazioni e organizzava gli appuntamenti.

La proposta di matrimonio

La relazione tra Zhadan e Vyalshakaeva ha preso una svolta decisiva quando, dopo averle rivelato di aver utilizzato un bot nelle loro conversazioni iniziali, ha seguito il consiglio di ChatGPT e le ha fatto la proposta di matrimonio durante un romantico viaggio in Asia. La coppia è ora felicemente fidanzata, e secondo East2West sii sposerà il 3 agosto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Aprile 2024, 15:15

