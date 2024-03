«Ho trovato l'anima gemella su Tinder, ma mi ha chiesto di pagargli la bolletta della luce da 350 euro e l'ho bloccato»

Pensava di aver trovato la giusta "elettricità" con il suo tinder date (partner incontrato su Tinder) ma si sbagliava di grosso, perché quell'elettricità, lui gliel'avrebbe fatta pagare. La 29enne Kendra Roxberry, infatti, ha raccontato che il suo principe azzurro (o almeno così lei sperava) le ha chiesto 350 euro per pagare la bolletta dell'energia elettrica.

Dopo aver parlato per diverso tempo con Josh, i due decidono di organizzare un primo appuntamento a cena, riporta il New York Post. La donna ha voluto capire quale fosse la situazione economica del suo spasimante, concludendo che i soldi non sarebbero stati un problema. Ha chiesto così di essere portata in un ristorante di pesce. La cena è deliziosa e con lui scatta una certa chimica.