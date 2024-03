Bonus verde, ricevi fino a 1800 € se sul terrazzo o in giardino hai queste piante: come funziona

La verità è che riuscire a ottenere uno spazio verde all'esterno della propria abitazione è un meraviglioso colpo di fortuna. Eppure, si tratta anche di un onere non indifferente, dato che bisogna investire parecchio denaro nella gestione della propria area verde. Senza contare che si tratta di una spesa accessoria che, quindi, non tutti possono permettersi di affrontare.





Il risparmio

Per molte persone l'importanza di avere un'area verde è particolarmente significativa ed è legata alla salvaguardia dell'ambiente. In linea di massima, chi si ritrova alle prese con queste spese può fare affidamento su un aiuto che può alleggerire tutti gli investimenti nell'ambito.

Stiamo parlando del così detto bonus verde, vale a dire un sostegno rivolto soprattutto a chi ha un terrazzo, un giardino o terreno adiacente alla propria abitazione. Per poter usufruire del bonus verde, tuttavia, bisogna rispettare un requisito fondamentale: il contributo in detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi non può superare i 1.800 euro.

Dunque prima si effettua la spesa e soltanto in un secondo momento si ha la possibilità di ricevere un compenso. Grazie ad esso si possono realizzare anche opere di abbellimento. Un esempio potrebbero essere proprio la costruzione di fioriere e addirittura pergolati. Un aiuto molto conveniente per chiunque voglia approfittare per acquisire il famosissimo "pollice verde"!

Photo Credits: Kikapress

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Marzo 2024, 17:22

