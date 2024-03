Come cuoci la pasta? Ecco un semplice trucco per risparmiare in bolletta

Ciclicamente torna in voga un trucchetto in cucina per risparmiare sulla bolletta del gas o della luce (in caso di piano cottura a induzione o elettrico): avete mai provato la cosiddetta cottura passiva della pasta? Il premio Nobel Giorgio Parisi ha riportato in auge l’argomento nel 2022, ma il metodo risale agli anni ’60.





Leggi anche: -- OGGI TI SVELIAMO 5 TRUCCHETTI PER RISPARMIARE (DAVVERO) SU LUCE E GAS

L'origine del trucchetto

Negli anni '60 Vincenzo Agnesi, che rappresentava il più antico marchio di produttori di pasta della storia, ha messo a punto una serie di azioni per risparmiare sui consumi di acqua e gas. Come funziona la cottura passiva della pasta e quanto possiamo risparmiare?

Foto: Shutterstock - Musica: Korben

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Marzo 2024, 14:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA