«Avete ancora le videocassette della vostra infanzia? Alcune sono da collezione e valgono migliaia di euro: ecco quali»

Per alcune persone il tempo sembra passare più velocemente e tutti quegli oggetti che hanno fatto parte della loro infanzia sono già vintage dopo pochi anni. In realtà, però, non è una questione di tempo ma di progresso tecnologico, così rapido da rendere subito obsoleti oggetti apparentemente rivoluzionari.

Ne sono un esempio i VHS (Video Home System), vale a dire le videocassette, che inizialmente hanno fatto tremare le fondamenta stessa della società per il fatto di poter godere di un prodotto cinematografico nel comfort del proprio salotto e nel momento ritenuto più opportuno: non c'era più bisogno di andare al cinema, né di aspettare che il film passasse in televisione (costretti a eliminare qualsiasi impegno dalla propria agenda per essere disponibili all'ora indicata dalla programmazione).

Non ci è voluto molto, tuttavia, prima che le videocassette fossero sostituite dai DvD, dai Blu-Ray e infine dai servizi on demand. Blockbuster ha chiuso e tutti quei "cimeli" sono rimasti accatastati in polverose stanze senza più alcuna utilità.

D'altronde, anche solo trovare un lettore VHS è diventato impegnativo. Eppure, qualche appassionato dei "bei tempi andati" c'è sempre e alcuni di questi cimeli potrebbero effettivamente valere molto agli occhi di un collezionista. Dani, tramite un video pubblicato su TikTok, ha deciso di fare qualche esempio e dare il via alla ricerca: è ora di dare una spolverata.