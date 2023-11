Roma Fanshop, la storia giallorossa rivive ogni giorno grazie ai capi vintage

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con ROMA FANSHOP

Tornati di moda in modo prorompente negli ultimi anni, i capi d’abbigliamento vintage hanno un fascino unico e impareggiabile, capace di restituire sensazioni e riportare in auge un passato che merita di essere ricordato e celebrato.



Dietro un qualsivoglia capo vintage si cela infatti una storia fatta di emozioni in grado di regalare sensazioni uniche. Questo sentimento è amplificato e reso ancora più carico di ricordi e passione quando il capo vintage è quello di una squadra di calcio. Ecco perché, magliette e felpe che hanno segnato un’epoca, ancora oggi riportano alla mente partite indimenticabili, giocatori del passato che le hanno indossate e ricordi personali che riguardano situazioni vissute allo stadio o racconti dei propri genitori e nonni.



Prodotti per ogni necessità



Per rivivere le emozioni del passato, i tifosi e gli appassionati possono recarsi sicuramente nei Roma Fanshop, luoghi di incontro da oltre 27 anni nella Capitale, nonché punti vendita specializzati anche sugli articoli ufficiali vintage.



Ma tra le mura intrise di giallorosso e i prodotti messi a disposizione della propria clientela, Roma Fanshop offre una vasta gamma di possibilità: dal merchandising originale della Roma per la stagione in corso, all’oggettistica, passando per l’unicità degli articoli della linea “Roma Fans”, con il logo del Centurione romano e la frase “Per l’onore di Roma” che accompagnano i tifosi fin dallo scudetto del 2001.





Specialista del vintage giallorosso



Tra i prodotti vintage, ci sono anche le spettacolari maglie della stagione 1998/1999 in versione home/away, e l’inconfondibile maglia indossata nella Champions League del 2001, quella che molti chiamano “del palio di Siena” passando per una scelta variegata di giacchetti e felpe dal design inimitabile, che vestivano la squadra a cavallo degli anni ’60 e ’80 e nella stagione successiva al secondo scudetto, con tanto di tricolore e loghi storici.





Condividere la Roma giallorossa



Trasmettere queste emozioni, è uno degli obiettivi dei Roma Fanshop. È sufficiente varcare l’ingresso di uno dei punti vendita per essere rapiti dall’atmosfera e percepire il forte senso di appartenenza che questi negozi riescono a trasmettere, sentendosi in un attimo parte di una vera e propria famiglia e comunità a tinte romaniste. La voglia di condividere il valore di tifare Roma, ma anche coinvolgere ogni persona che entra, rivive in un ambiente pensato per essere tipicamente Romano e Romanista, che unisce indissolubilmente la città eterna alla squadra che la rappresenta.



Oltre al negozio di viale Marconi 271, Roma Fanshop si trova in via Arenula 82 (centro storico) e su internet. Sul sito romafanshop.it è possibile consultare il catalogo di prodotti vintage e no e, attraverso il numero 345.0449457 fino alle 19 messaggiare tramite Whatsappa per contattare il negozio e concordare spedizioni in tutta Italia. Inoltre Roma Fanshop si trova anche su Instragram.



I negozi sono aperti ogni giorno fino alle 19, quello di via Arenula è aperto anche la domenica.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Novembre 2023, 14:49