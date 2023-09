Trancio di salmone vegano (stampato in 3D) in arrivo nei supermercati italiani: ecco come si cucina

di Redazione web

Una novità tutta vegana è in arrivo sulle nostre tavole. Nei supermercati arriva il trancio di salmone vegano stampato in 3D. È prodotto da una startup nata nel 2020, la Revo Foods, specializzata nella produzione di alimenti vegani che sono simili a derivati del pesce. Sembra un classico trancio di salmone ma, invece di arrivare dai mari del Nord, è stato prodotto da una stampante 3D.

Il salmone vegano stampato in 3D

The Filet si aggiunge ad altri prodotti dell’azienda, già in commercio, come il salmone vegano in busta, nella doppia versione normale e affumicata, e due mousse spalmabili, una al salmone e una aromatizzata al tonno.

Come si mangia il salmone vegano stampato in 3D

Per la sua creazione si utilizza un macchinario per la stampa 3D, un robot complesso in grado di assemblare i diversi elementi che compongono The Filet seguendo un ordine preciso. Il suo arrivo sul mercato è previsto il primo ottobre a 6,99 euro per una porzione da 130 grammi. È consigliabile consumare il trancio dopo averlo cotto qualche minuto in padella, in forno o nella friggitrice ad aria.

