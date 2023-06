Chef star della tv bandisce i vegani dal suo ristorante dopo una recensione negativa: «Per motivi di salute mentale»

di Redazione web

Il famoso chef britannico John Mountain ha bandito i vegani dal suo ristorante per motivi di "salute mentale" dopo aver ricevuto una recensione negativa da una cliente insoddisfatta. Mountain pare non aver preso bene la critica, che ha generato una vera e propria diatriba online tra carnivori e vegetariani, e ha comunicato la decisione pubblicando un post sul profilo Facebook del suo ristorante, il Fyre di Perth, in Australia, dove si è trasferito.

Chef bandisce i vegani dal ristorante

«Purtroppo tutti i vegani sono ora banditi da Fyre (per motivi di salute mentale). Vi ringraziamo per la vostra comprensione», ha scritto in un post sulla pagina Facebook del ristorante di lusso. Ha poi condiviso lo stesso messaggio su Instagram , scrivendo: «Sì. Ho finito. #vegan #not #pleasegoelsewhere #veganfreezone #nomorevegan». John, che aveva fatto scalpore nel 2012 per aver imprecato contro Marcus Wareing dopo che lo chef stellato Michelin gli aveva assegnato due voti su 10 per il suo piatto di pesce nel programma tv della BBC Great British Menu, ha poi rivelato perché aveva preso una posizione così rigorosa. In un altro post su Facebook, ha rivelato che una ragazza lo aveva contattato e gli aveva chiesto se c'erano opzioni vegane, e lui le aveva detto che avevano «gnocchi, verdure...e basta».

La recensione negativa

Il giorno seguente, la cliente ha lasciato una recensione negativa online e ha presentato un reclamo, poiché ha spiegato di aver pagato 32 dollari per avere solo un piatto di verdure. «Penso che al giorno d'oggi sia incredibilmente importante che i ristoranti possano accogliere tutti e non servire veri pasti a base vegetale mostra tutte le tue carenze come chef», ha scritto la donna in un messaggio diretto su Facebook al ristorante. «Se non sei al passo con i tempi, non ho fiducia che lo sarà il tuo ristorante».

La risposta dello chef

Lo chef non ha accettato la critica di buon grado, e ha risposto alla cliente bandendo lei e tutti i vegani dal suo ristorante. «I vegani/vegetariani, sono una minoranza molto esigua, soprattutto nei sobborghi settentrionali, io cerco di accontentare tutti gli altri – ha scritto Mountain – grazie per la sua recensione negativa... si senta libera di condividere la sua pessima esperienza e non vedo l'ora di non vederla più. Tu e tutti i tuoi amici vegani potete andare a godervi i vostri piatti in un altro locale. Ora siete banditi». Alla risposta dello chef è seguita una vera e propria battaglia a colpi di recensioni tra carnivori, che attribuivano al ristorante il massimo del punteggio su Google Reviews, e i vegani, che tenevano i voti bassi.

