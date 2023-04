Antonino Cannavacciuolo e il menù da 525 euro a persona: tra le portate ci sono lumache, rane e anguille

di Redazione web

«In cucina, come nella vita, ci vogliono passione, sacrificio, determinazione. Come dico sempre, Chef non si nasce, si diventa! Ricordi, incontri, sapori…il mio viaggio nel mondo della cucina è iniziato tanto tempo fa, quando ero solo un bambino, e continua ancora oggi con lo stesso entusiasmo e ambizione di sempre». Parole che raccontano la storia dello chef Antonino Cannavacciuolo, riportate sul suo sito personale per ricordare il passato del ristoratore napoletano che guarda al presente e al futuro: quest'anno il giudice di Masterchef ha aggiunto altri due macarons al proprio palmares, la terza Stella a Villa Crespi e la prima al Cannavacciuolo Vineyard, uno splendido resort in una tenuta vitivinicola della campagna toscana.

Sul sito dello chef c'è in mostra anche il nuovo menù «Mettici l'anima» di Villa Crespi da 525 euro, ma solo dal lunedì al venerdì. Tra le portate ci sono lumache, zuppetta di fegato grasso, rane e anguille.

Il menù

Sul sito dello chef napoletano è possibile leggere un'introduzione e presentazione del menù: «Se non puoi metterci l’anima, allora non farlo». Questa filosofia è imprescindibile in ogni aspetto delle nostre vite, e io l’ho sempre applicata alla cucina. Ed è così che ho immaginato il mio nuovo menu degustazione “Mettici l’anima”: una grande famiglia di abbinamenti audaci, appassionati, curati nel minimo dettaglio, sia culinario che estetico. Mettici l’anima anche tu, regalando a chi ami un pranzo stellato tra le mura della spettacolare Villa Crespi».





Prima di presentare le portate, ci sono delle specifiche per il nuovo menù:

Acquisto minimo 2 persone

Menù degustazione con abbinamento vini incluso

Menù degustazione è obbligatorio per l’intero tavolo

ANTIPASTI

Trota in carpione, Animella alla boscaiola, Lumache, rapa bianca, bagnetto verde.

PRIMI

Plin di anatra, zuppetta di fegato grasso, latte di bufala e lampone

SECONDI

Rane al burro, chantilly di aglio, crocchette di riso Zizania

Anguilla, agrumi e zenzero

INTERMEZZO

Evasione di Gusto

PRE DESSERT e DESSERT

Lampone e rafano, piccola pasticceria

Villa Crespi

Ristorante

by Cannavacciuolo

