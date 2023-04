Masterchef, concorrente mangia gli ingredienti per la prova: «Avevo molta fame»

Una scena trasmessa nell'edizione 2018 di Masterchef in Uruguay sta ormai facendo il giro del mondo. Al punto da accumulare più di 16.000 "mi piace" e più di 800.000 riproduzioni. Il momento in questione è interpretato dal partecipante Berni. Quando sottopone all'esame della giuria uno dei piatti da lui preparati, la giudice lo sgrida.

La sorpresa

"Avevi anche le patate e il prosciutto crudo nel carrello, potrebbe essere? A cosa serviva?", chiede la chef Lucía Soria, che fa riferimento a ingredienti che, alla fine, non erano stati utilizzati per la preparazione. "Per mangiarli, avevo molta fame". L'uomo è sincero. "Scusa? Vieni qui per mangiare o per cucinare?", chiede Soria con rabbia. "Per cucinare", risponde lui, che poi dà una meravigliosa spiegazione di quello che è successo davanti alle telecamere.

a veces me acuerdo de él y me siento identificada pq yo hubiese hecho exactamente lo mismo 😭pic.twitter.com/sSWBRdENwN — gisel (@ilovequilmes) April 20, 2023

La giustificazione

"Ho visto quel piccolo prosciutto lì e ho detto: 'Oh, che delizioso, piccolo prosciutto'. Mi ha fatto venire voglia di mangiarne un pezzetto. Non credo sia un male terribile quello che fa al mondo", si giustifica . Un utente su Twitter ha condiviso quanto accaduto: "Avrei fatto esattamente lo stesso 😭".

