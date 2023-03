Edoardo, vincitore di Masterchef: «Ho giocato sporco? Solo apparenze, volevo stupirli». In Duomo a Milano il taglio dei capelli

Edoardo Franco, 26 anni di Varese, è il vincitore della dodicesima edizione di Masterchef Italia. Caschetto con frangia, baffo vintange e occhi furbi, Edo, come lo chiamano tutti, ha conquistato i giudici e il pubblico sin dall'esordio. Il suo atteggiamento sopra le righe ha divertito e nel finale ha anche commosso, pur senza mai sembrare un personaggio costruito.

Masterchef Italia, trionfa Edoardo: «Non è possibile». Barbieri vince la scommessa e gli taglia i capelli

Edoardo il vincitore di Masterchef: «Ho giocato sporco? Un po' sì, la gente si ferma alle apparenze, volevo stupirli con la mia verità». Domani il taglio dei capelli

Le parole di Edoardo vincitore di Masterchef Italia

Il 10 marzo esce il suo primo libro "Daje, la mia cucina senza confini". Chi è Edoardo, è davvero quello che abbiamo visto a Masterchef?

«Ma sì, mi vedete, sono un caso umano! (scherza ndr.) E ci ho giocato su. Mi sono detto gioca "sporco", illudili di essere così e stupiscili»

Sta dicendo che ha commesso il delitto perfetto?

«Scherzi a parte sono così nella vita. Gli occhi delle persone si fanno sempre un'idea che spesso si ferma alle apparenze, è vero che io sono così, ma sono stato anche bravo ad essere vero e a valorizzarmi. Mi sono preso molto sul serio, mi stimolava l'idea di essere uno su cui nessuno avrebbe mai scommesso».

Poichè Masterchef, come sappiamo, è registrato, lei in pratica ha festeggiato due volte. Come sta?

«La prima (ovvero quando c'è stata la proclamazione effettiva prima della messa in onda ndr) è stata più tosta, una bella scossa, questa volta ero preparato. Ho pensato tanto in questo periodo, Mi avete visto ieri per tre secondi mi sono fermato ho scosso la testa incredulo, continuavo a chiedermi se davvero avessi vinto. Ero molto inconsapevole, i commenti dei giudici ad esempio li ho potuti ascoltare soltanto ieri sera in puntata. Nella mia testa doveva vincere qualcun altro, io avevo toppato».

Quell'errore proprio alla fine sul dolce e le lacrime che ha versato era frutto di rabbia, delusione, tensione?

«C'era tutto. Dalla consapevolezza di aver sbagliato, nonostante sapessi che il gusto era buono, alla sensazione di veder tutto il mio percorso sgretolarsi solo per colpa mia. Antonino (Cannavacciuolo ndr.) è stato molto bravo ad aprirmi il cuore quando mi ha fatto notare che anche un momento brutto lo vivo sorridendo. Ho pianto per delusione, per Antonino, per tutti i mesi che non ho pianto».

Il racconto che i suoi compagni d'avventura fanno di lei, di un gentiluomo sempre pronto ad aiutare tutti, un po' stride con quello che noi telespettatori abbiamo visto. Chi è Edoardo ed è contento del racconto che è stato fatto di lei?

«Assolutamente sì. Io sono un ca**aro proprio come avete visto. Se non è uscita la mia parte di gentiluomo è perchè non l'ho fatto nel programma, il lato umano va anche al di fuori delle telecamere. Ho sempre rispettato tutti comportandomi nel modo più onesto possibile, poi c'è un lato di me che devi necessariamente approfondire per conscerlo davvero, ed è quello che è successo con i miei amici. Sono stato raccontato come ero, non c'è niente che non abbia detto, sempre stata tanta verità».

C'è stato un momento nella sua vita che potrebbe essere considerata la sua "Sliding door". Lei è un ex rider e una sera ha deciso di non effettuare quella consegna e cambiare vita puntando su Masterchef. Che cosa stava consegnando? E, visto che le ha cambiato la vita, potrebbe dedicargli un piatto?

«Sì ero ad Amburgo, dovevo consegnare questa specie di panini /toast, che alla fine ho mangiato io. Se posso crearci qualcosa? Concettualmente sì, posso pensarci, mi hai dato un'idea! »

E, ora, cosa vuole fare da grande?

«Da grande voglio continuare a lavorare nell'ambito della cucina, voglio valutare le offerte che mi verranno fatte. Quello che avete visto nel mio menù è solo l 'inizio, ho elevato la mia cunia mi ha aperto gli occhi»

Sabato 4 marzo c'è un appuntamento con il barbiere, anzi con Barbieri, per la famosa scommessa sul taglio di capelli e la consegna della salopette viola. Appuntamento in piazza Duomo a Milano?

«Seguite i profii social di Masterchef perchè io non posso dirvi nulla, ma non vedo l'ora. Noi di Sky non si spoileriamo».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Marzo 2023, 17:55

