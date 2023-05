Menù Cracco su Trenitalia, un passeggero lo definisce «indegno» e scoppia la polemica. Lo chef: «Non posso controllare ogni piatto»

di Redazione web

Quel menù sembra proprio non andare a genio. Un passeggero del Frecciarossa critica in modo vivace il menù offerto a bordo, fimato da chef Cracco. Nei vagoni ristorante di Trenitalia, infatti, si può selezionare il menù by Carlo Cracco che offre un piatto di salumi e formaggi insieme ad un piatto gourmet realizzato proprio dal cuoco italiano più famoso.

Scarafaggio nascosto nella carne della mensa scolastica: la scoperta choc di un bimbo

Menù indegno

Ma un passeggero del treno ha scritto una mail infuocata che viene pubblicata dal Gambero Rosso e che di certo non celebra il menù Frecciarossa. Anzi. «Non solo presentano salumi e formaggi come fossero stati realizzati da uno chef del livello di Cracco, ma anche il servizio fa ribrezzo: fettine di bresaola arricciate su sé stesse. Non è una cosa degna di tale nome: né per la bresaola, né per il calibro del cuoco» scrive il viaggiatore arrabbiato con il servizio offerto da Itinere, l'azienda che si occupa di ristorazione sul Frecciarossa.

Quattro Ristoranti, chef Canu vittima dei social: minacce e finte recensioni dopo la puntata

Cracco difende i piatti

Ma lo chef si difende dalla querelle del passeggero: «Ovviamente non posso controllare ogni vagone ristorante di ogni treno.

Cosa prevede il menù

E c'è anche chi lamenta che un menù degno del nome dello chef non possa servire un piatto di salumi. Anche qui, però, lo chef non è d'accordo. «In genere si tratta di un primo, riso o pasta, (firmato da Cracco ndr) o a volte di un secondo tratti dalla nostra tradizione regionale. Per quanto riguarda il tagliere, fa parte di un paniere di offerte che all'interno di un treno non può mancare anche perché c'è chi può spendere 10 euro e chi ne può spendere il triplo. Il tagliere mi sembra una cosa decente così come ha senso la scelta del Parmigiano che è uno dei grandi prodotti del Made in Italy e la bresaola» ribatte Cracco al Gambero Rosso, sostenendo il menù che porta il suo nome.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Maggio 2023, 18:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA