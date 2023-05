Scarafaggio nascosto nella carne della mensa scolastica: la scoperta choc di un bimbo

di Redazione web

Può essere un'esperienza traumatica per gli adulti, figuriamoci per un bimbo. Trovare uno scarafaggio nel proprio piatto, mentre si sta per dare una forchettata al cibo, possiamo immaginare sia molto spiacevole. E' successo ieri, all'ora di pranzo, in una scuola elementare a Cassino, in provincia di Frosinone: l'istituto è il San Silvestro e la vittima è un bambino che stava mangiando della carne, quando è spuntato uno scarafaggio che ha provocato un grande spavento, scrive Frosinone Today.

Bambino spaventato

Il giovane allievo ha subito chiamato la maestra che ha tolto il cibo davanti al bimbo e chiamato la dirigente scolastica per le opportune verifiche nei confronti della ditta che si occupa della preparazione e del confezionamento dei piatti. Dell'incidente sono stati informati anche comune e Asl, che ora sono chiamati a prendere eventuali provvedimenti, nel caso si riscontrino procedure irregolari da parte degli addetti alla mensa.

Problema frequente

Purtroppo sono sempre più frequenti incidenti nel cibo offerto ai bambini delle scuole comunali e statali.

