Bimba di 4 anni azzannata in spiaggia. Il padre sotto choc: «L'ho strappata dai denti di un lupo» L'aggressione è avvenuta su una spiaggia a Vasto Marina, in Abruzzo, vicino alla spiaggia. Il genitore della vittima non sa dire se sia stato un cane o un lupo ad aggredirla







di Redazione web Una tranquilla passeggiata sulla spiaggia di Vasto, in Abruzzo, interrotta dall'aggressione di un cane selvatico, che ha morso una bimba di 4 anni, sotto gli occhi del padre. E' lui stesso a raccontare l'accaduto su Facebook che risale a domenica scorsa. Il genitore, su richiesta della bimba, l'ha portata vicino al mare, insieme alla sorellina di un anno per vedere il passaggio del Giro d'Italia, non immaginando lontanamente l'incontro ravvicinato con la bestia, che assomigliava a un lupo. Kiwi alla mensa della scuola, malori tra i bambini: tre finiscono in ospedale Aggressione pericolosa «Non sapendo che quella sera mi sarei ritrovato all'improvviso a strapparla dai denti di un lupo mentre passeggiavamo sul bagnasciuga di Vasto Marina» scrive il papà della piccola vittima, che sul suo account ha condiviso la foto di una maglietta strappata dall'animale. Sua figlia, invece, è stata portata al pronto soccorso di Vasto, con ferite lievi, ma la paura è stata tanta, anche dopo l'aggressione, pensando alle possibili conseguenze se non fosse intervenuto in modo tempestivo. Cane o lupo? L'attacco del cane selvatico è avvenuto nel tardo pomeriggio, quando Giampaolo si è girato solo per pochi istanti verso la bimba di un anno che sta iniziando a camminare. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Maggio 2023, 18:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA