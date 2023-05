Bimba di 4 anni ustionata dalle crocchette di pollo McDonald's in Florida. Il papà: «Ha cicatrici sulla pelle». E chiede maxi risarcimento

di Redazione web

Ustionata da una crocchetta di pollo. Con questa motivazione i genitori di una bambina di quattro anni hanno citato in giudizio McDonald's chiedendo un risarcimento di 15 mila dollari perché la bimba avrebbe riportato ustioni di secondo grado.

Ustione seria

L'incidente è avvenuto in un locale della catena di fast-food in Florida, a causa della negligenza e scarsa formazione di un operatore, secondo la testimonianza dei genitori della bambina ustionata in un drive-thru. Dopo aver passato il cibo a sua figlia, l'uomo ha sentito le urla della bimba seduta nel retro dell'auto, che ha fatto cadere la crocchetta di pollo, rimasta incastrata tra la sua coscia e la cintura di sicurezza per quasi due minuti. Un tempo sufficiente per provocarle una seria ustione.

Temperatura bollente

Secondo gli avvocati della famiglia Holmes, la crocchetta avrebbe avuto una temperatura di circa 90 gradi, un calore eccessivo per una porzione di cibo take-away inserito nel packaging che la catena destina ai bambini.

