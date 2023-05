Quattro Ristoranti, chef Canu vittima dei social: minacce e finte recensioni dopo la puntata

di Redazione web

Non sempre partecipare a programmi tv, può portare ad una buona pubblicità. Soprattutto quando si parla di cucina, ma non è detto neanche il contrario e cioè che il motto purché se ne parli, non sia valido. E' quanto accaduto a Danilo Canu, chef del ristorante Shannara 2 Da Danilo, che si è classificato ultimo nella sfida su Quattro ristoranti, il format televisivo condotto da Alessandro Borghese, in cui quattro ristoratori si sfidano, andando a mangiare l'uno dall'altro.

Nella competizione a cui ha partecipato Canu, era in gioco il titolo di miglior ristorante di pesce di Milano. Dopo la messa in onda, per chef Canu sono iniziati i problemi, come racconta in un'intervista a il Corriere della Sera.

Minacce e finte recensioni

Telefonate anonime di giorno e di notte, minacce alla famiglia e finte recensioni per screditare la sua cucina. Canu sostiene che nella puntata lui esca male, arrogante per il tono con cui ha trattato un collega ristoratore, che ha definito «un bugiardo, un buffone...ho sbagliato e me ne sono anche reso conto subito: gli ho portato un nuovo piatto con un altro scampo e gli ho chiesto scusa. Solo che questa parte non è stata montata nella puntata. E io ne vengo fuori come un arrogante e scortese che tratta male i suoi clienti» spiega Canu che da circa un anno, non ha pace sui social.

Affari vanno bene

«Appena finita la puntata, la prima è andata in onda a giugno 2022, sono partiti insulti, minacce e recensioni negative.

Purché se ne parli

«Ho più clienti adesso di prima. Perché oltre agli habitué, che comunque mi hanno sempre seguito e sostenuto, si sono aggiunti tutti quelli che sono solo curiosi di conoscermi, di capire se sono come mi hanno visto in tv». Ma sulla professionalità di Alessandro Borghese nulla da dire. «È sempre stato imparziale, lui ascolta ma non giudica. Io lo apprezzo: è un grande professionista, molto competente e preparato».

