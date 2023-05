Ristorante sexy e camerieri semi-nudi, la nuova attrazione di Londra: in ogni piatto spunta la... sorpresa

di Redazione web

In tema di cibo ce n'è veramente per tutti i gusti. Cucina gourmet, casalinga, ricercata, vegana e così via. A Londra, recentemente è stato aperto anche un locale che attira curiosi e turisti, per via del tema scelto: il sesso. Si chiama Naked Soho e propone piatti e cocktail con giochi di parole più o meno espliciti che richiamano parti anatomiche maschili e femminili, così come l'arredamento del locale che propone specchi, lampade, tavoli, bicchieri dalle forme veramente inequivocabili.

Whatsapp, il microfono acceso ci spia di notte? L'inquietante scoperta dell'ingegnere di Twitter

Gusti particolari

Camerieri sexy

Ovviamente anche il servizio di camerieri e cameriere è a tema ed i clienti del locale, devono stare al gioco, altrimenti è meglio mangiare di un'altra parte.

Dalle immagini sulla pagina Instagram di Naked Soho i clienti sembrano apprezzare, tanto che il ristorante è divenuto un'attrazione turistica di Londra. La cosa da ricordare è di non farsi mettere in un posto vicino alla finestra, altrimenti si diventerà un'attraziome come il resto del locale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Maggio 2023, 16:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA