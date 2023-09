Granchi blu cannibali: finito il cibo, cominciano a mangiarsi tra di loro. «I grandi divorano i più piccoli»

Sono così tanti i granchi blu presenti nelle acque italiane che non hanno più da mangiare a sufficienza. Si sta assistendo, infatti, a fenomeni di cannibalismo con gli esemplari più grandi che attaccano quelli più piccoli per accaparrarsi spazio e cibo; insomma la densità così elevata di questa specie sta diventando un problema per la loro stessa sopravvivenza. A fornire gli ultimi aggiornamenti su questa vera e propria emergenza è il ricercatore in ecologia dell'Università di Ferrara, Mattia Lanzoni.

