Ikea, 122 pezzi vintage all'asta: dal divano tubolare alla cassettiera laccata, gli oggetti da collezione

Ikea mette all'asta i suoi pezzi vintage. A Stoccolma sono stati venduti al miglior offerente 122 pezzi vintage dell'azienda svedese per un totale di 40mila euro. Tra gli oggetti venduti, un divano tubolare, una cassettiera laccata e numerose lampade dal design "spaziale" hanno preso posto durante l'esposizione, regalando un tocco di modernità al design retrò degli anni '50 e '90.

Le parole della responsabile, Li Pamp

Li Pamp, responsabile della prestigiosa casa d'aste dove stati venduti gli oggetti, ha raccontato al Daily Mail di essersi fatto sfuggire una risata di incredulità, quando ho ha visto un marchio come Ikea tenere un'asta in uno showroom di tale prestigio. «Ikea è stata per molti versi controversa», ha ammesso Pamp al quotidiano.

Le collabrazioni

«Ci sono alcuni oggetti che si distinguono, molti designer famosi sono stati a un certo punto della loro carriera coinvolti in Ikea.

Ikea ha infatti dimostrato più di una volta che il design accessibile, non è da snobbare, ma che anzi ciò che a volte può sembrare semplice o banale, in furuto, potrebbe diventare un oggetto da collezione.

