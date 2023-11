Kurt Cobain, i suoi jeans Levi's venduti all'asta a trent'anni dalla morte: la cifra esorbitante

di Alessia Di Fiore

A 30 anni dalla sua morte, Kurt Cobain, frontman dei Nirvana, resta una delle rockstar più amate dal pubblico musicale, i suoi fan sono infatti disposti a spendere cifre esorbitanti pur di accaparrarsi uno dei suoi cimeli. Durante l'asta "Played, Worn&Torn Rock ‘N’ Roll Iconic Guitars and Memorabilia", tenutasi a Beverly Hills, un paio di Jeans Levi's, appartenuti al cantante sono stati venduti a un suo fan per quasi mezzo milione di dollari.

Sebbene si possa pensare che spendere una cira simile per un paio di jeans sia folle, quei Levi's non sono un capo d'abbigliamento come un altro: la rockstar li ha infatti indossati nel videoclip di “Heart-Shaped Box” e non solo, anche agli MTV Movie Awards nel '94. In più c'è da dire che i jeans in questione sono stati costumizzati dal cantante in persona e dagli altri membri della band, che vi hanno applicato toppe e pannelli floreali lungo le cuciture.

