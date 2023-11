Maneskin, topless di Victoria in terrazza e urla per il lancio del nuovo disco: «Iconici»

di Redazione web

I Maneskin hanno pubblicato il loro nuovo disco intitolato "Rush! (Are You Coming?)", che al suo interno contiene già diversi singoli di successo come, ad esempio, "Gossip". La band romana ha presentato l'uscita dell'ultimo lavoro in studio in modo molto originale e, anche questa volta, i loro fan hanno lasciato migliaia di like e commenti sotto all'ultimo post pubblicato su Instagram: ciò che hanno apprezzato di più è, però, sicuramente stato il topless di Victoria De Angelis.

Il nuovo disco dei Maneskin

I Maneskin sono sul tetto del mondo della musica e non solo: qualsiasi cosa facciano, riscuotono sempre grande successo e non fanno mai annoiare i loro ammiratori. Proprio come è successo nelle scorse ore quando, Victoria De Angelis e Damiano David sono usciti sul terrazzino dell'albergo in cui si trovano (non hanno specificato la città) e hanno cominciato a urlare con il vinile di "Rush! (Are You Coming?)" tra le mani. «Ora è tutto vostro» ha scritto il batterista Ethan Torchio sui social. Poi, la bassista del gruppo, che non teme sguardi indiscreti, ha alzato verso il cielo il disco ed è rimasta in topless. I fan hanno apprezzato moltissimo il modo rock in cui i Maneskin hanno presentato l'album e qualcuno ha scritto: «Siete semplicemente iconici», «I migliori in circolazione, c'è poco da fare» oppure «Io amo Victoria».

Il graffito con Damiano David

Inoltre, Damiano David ha pubblicato nelle proprie storie Instagram un curioso e originale graffito che è comparso, nelle scorse ore, nelle vie di Roma. Mick Jagger, frontman dei Rolling Stones che incorona Damiano inginocchiato davanti a lui e con le mani conserte.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Novembre 2023, 14:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA