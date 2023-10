Damiano David (ri)cambia look e torna alle origini: «È ufficiale, li sto facendo crescere»

di Redazione web

Damiano David, in questo momento, si sta godendo il successo planetario che, grazie alla musica dei Maneskin, continua a crescere e a fare strage dei cuori delle fan. Il frontman della band romana non le ha fatte innamorare solamente per la sua voce sexy, ma anche, ovviamente, per il suo aspetto che, spesso, varia. Nelle scorse ore, Damiano ha annunciato un nuovo cambio look.

It’s official, I’m growing my hair back. — Damiano David (@daviddamiano99) October 26, 2023

Il nuovo look di Damiano David

Per vedere completato il nuovo look di Damiano David bisognerà attendere un po', dato che, come annunciato con un tweet, si farà ricrescere i capelli "come una volta". Alcune delle sue fan aspettavano questo momento da anni e non vedevano l'ora che il cantante, dopo tagli cortissimi e cambi di colore, ritornasse alle origini.

Damiano, sul proprio profilo Twitter, ha semplicemente scritto: «È officiale, mi faccio ricrescere i capelli». Il messaggio ha riscosso moltissimo successo: migliaia di like e commenti per non menzionare tutte le volte che è stato ricondiviso (in 15 ore, quasi 4000 retweet).

Effettivamente, nelle ultime apparizioni del cantante, è evidente che i capelli siano un po' più lunghi del solito e, soprattutto, che il biondo platino si stia via via attenuando per lasciare spazio al castano scuro naturale.

I commenti delle fan

Tutte pazze per Damiano David e i suoi capelli. È proprio così, perché dopo avere annunciato il ritorno della chioma originale, tantissime fan (che hanno sempre apprezzato molto il cantante con i capelli lunghi) si sono mostrate elettrizzate: «Se è un sogno, non svegliatemi», «È avvenuto il miracolo» oppure ancora «Finalmente, abbiamo vinto la guerra».

