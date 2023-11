Damiano David in crisi per il look: «Capelli fuori controllo, si accettano suggerimenti»

di Redazione web

Damiano David, nel corso degli anni, ha cambiato look più e più volte: dai capelli lunghi è passato a un taglio cortissimo, poi, il biondo platino, il rosso fuoco, il giallo e rosso della sua Roma in occasione della finale di Conference League nel 2022. Qualche settimana fa, il frontman dei Maneskin aveva sorpreso in positivo tutti i suoi fan annunciando loro che si sarebbe rifatto crescere i capelli come ai tempi di X-Factor. Tuttavia, sembra che Damiano abbia cambiato idea di nuovo.

La storia Instagram di Damiano David

In questo momento, i Maneskin si trovano in Australia dove si stanno esibendo con la loro musica che sta facendo impazzire i fan di tutto il mondo. Tra una pausa e l'altra dal palco, tutti i membri della band sono molto attivi sui rispettivi profili Instagram e, così, anche Damiano David che, proprio nelle scorse ore, ha chiesto aiuto ai suoi ammiratori. Il cantante, con un'espressione dubbiosa sul volto, si massaggia i capelli che, a causa della ricrescita scura, non sono più di colore biondo platino, quindi scrive: «La situazione capelli è fuori controllo... si accettano suggerimenti». Quando Damiano aveva annunciato che si sarebbe fatto ricrescere i capelli, le sue fan erano letteralmente impazzite, chissà ora, che non è più molto convinto di una chioma folta, come l'avranno presa.

Maneskin, topless di Victoria in terrazza e urla per il lancio del nuovo disco: «Iconici»

Il duetto con Dolly Parton

«Il multiverso è una cosa incredibile». Qualcuno, sui social, ha commentato in questo modo la notizia del duetto tra i Maneskin e Dolly Parton: la band romana è tra i protagonisti dell'album "Rockstar" della regina del country. Damiano e compagni hanno cantanto insieme a Dolly sulle note di "Jolene", uno dei suoi brani più noti, canzone in cui la cantante aveva duettato anche con Miley Cyrus.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Novembre 2023, 09:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA