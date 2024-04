Regno Unito, stop al visto per gli studenti: nuova stretta, per lavorare occorre un reddito di 38mila sterline

di Redazione Web

Arriva una nuova stretta dal Regno Unito che, questa volta, colpisce migliaia di giovani. Non è bastata la Brexit, a quanto pare. A partire dallo scorso anno, è entrata in vigore una nuova norma che regola più severamente le entrate dei migranti nel Paese. E, questa volta, a essere le vittime sono i giovani, i quali se non avranno uno stipendio di quasi 40mila sterline non verranno più sponsorizzati dalle aziende. Di conseguenza, per loro sarà davvero molto difficile - se non impossibile - ottenere un visto per rimanere a vivere nel Regno Unito.

La nuova stretta

Lo scorso anno il governo inglese ha deciso di introdurre una normativa molto più severa per controllare l'ingresso delle immigrazioni nel Paese. La politica di Rishi Sunak ha deciso che tutti gli stranieri che desidereranno rimanere nel Regno Unito dovranno guadagnare almeno 38.700 sterline (contro le 26mila di una volta), altrimenti perderanno la sponsorizzazione dei propri datori di lavoro.

Questa decisione ha colpito soprattutto gli studenti italiani che, attualmente, stanno studiando o vivendo nel Regno Unito. A breve, infatti, verrà promulgata una nuova legge inerente ai visti per gli studenti e per i lavoratori socio-sanitari o di bassa manodopera. In questo modo chi vorrà raggiungere un familiare in Uk, per ottenere il visto avrà bisogno di un salario minimo che dovrà salire subito da 18.600 sterline a 29mila, per poi arrivare a 38.700 all'inizio del 2025.

