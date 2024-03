⁠Emily Ratajkowski, due gli anelli del divorzio da oltre 80mila euro: «Riciclati i diamanti del fidanzamento con l'ex marito»

di Dajana Mrruku

⁠Emily Ratajkowski si riprende la vita in mano dopo il divorzio dal suo ex marito Sebastian Bear-McClard, con il quale era convolata a nozze in segreto nel comune di New York, con una cerimonia intima. Per l'occasione la Ratajkowski aveva optato per qualcosa di diverso dal solito abito bianco che addosso a lei sarebbe potuto risultare noioso. Il tailleur giallo mostarda di Zara era molto più adatto a lei perché, come lei stessa ha detto, «Non mi è mai andata a genio l’idea di indossare il bianco per il mio matrimonio perché non sono una donna pura».

Matrimonio lampo, dopo poco è giunto al termine a causa di un presunto tradimento da parte dell'attore e produttore americano. Emrata però si è ripresa la vita, la carriera e anche il figlio in mano, tornando in pista più forte che mai e con due nuovi anelli di diamanti, riciclati dalla sua vecchia relazione.

L'anello del divorzio

⁠Emily Ratajkowski ha condiviso sul suo profilo Instagram un nuovo vecchio acquisto molto prezioso. La nuova vita della sex symbol e modella femminista americana è passata anche per il divorzio dal produttore americano Sebastian Bear-McClard. Neanche essere una delle donne più belle al mondo l'ha "protetta" dal tradimento, ma lei non si è fatta abbattere ed è rinata con la luce che solo i diamanti possono regalare. Emily ha riciclato il vecchio anello di fidanzamento regalatore dall'ex marito e l'ha fatto dividere in due anelli di diamanti e li ha battezzati con un nuovo termine diventato iconico in pochissime ore: «Divorce rings», gli anelli del divorzio, dal costo di oltre 80mila euro.

Il simbolo di amore eterno ha mantenuto la sua natura, cambiando destinatario perché per Emily Ratajkowski quello che conta di più adesso è l'amore per se stessi.

