Emily Ratajkowski, l'abito trasparente lascia poco all'immaginazione. Fan impazziti: «Ti prego sposami»

Riesce ad essere 100% sexy in ogni momento e situazione, dalla mattina alla sera, da quando porta il cane a spasso per strada al tappeto rosso più importante. Che sia un look premaman o uno studiatissimo outfit per un evento di gala, Emily Ratajkowski trasforma infiammabile tutto ciò che indossa. E la dimostrazione avviene proprio nelle ultime ore, poiché la supermodella ha pubblicato un post con una carrellata di foto in cui indossa un look super sexy, bianco trasparente, che lascia poco all'immaginazione. A notarlo sono soprattutto i suoi fan che si dicono letteralmente «innamorati» della modella.

Emily Ratajkowski supersexy

Tutto questo è Emily Ratajkowski: colei che non ha mai temuto di mostrare quanti più centimetri di pelle possibile ovunque, fiera e orgogliosa, per sua stessa ammissione, del suo corpo. «Sometimes you just have to wear the dress and be that girl», che tradotto significa «A volte devi solo indossare il vestito ed essere quella ragazza».

I commenti dei fan

Numerosissimi sono stati i commenti e i like dei fan di Emily Ratajkowski. «Ti prego sposami», ha scritto un utente. «Sei la perfezione e sei incredibilmente sexy». «Icona.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Luglio 2023, 17:56

